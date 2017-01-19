Suriyeli Öğrencilere Karne Hediyesi

Darıca ilçesindeki Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli öğrencilere yarı yıl tatili hediyesi verildi.



Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ömer Karaman, öğrencilere iyi tatiller diledi.



Destek veren herkese teşekkür eden Karaman, şunları söyledi:



"Bu bir dua işidir. Hayır işidir. Başarıyı ödüllendirme işidir. Çocuklarımızın karne öncesinde böyle bir hediye ile tatile girmeleri önemlidir. Havalar soğuk. Bu soğuk havalarda onların en çok ihtiyaçlarına yarayacak kıyafetleri veriyoruz. Markette, otobüste, metroda Türkçe bilmedikleri için sıkıntı yaşayan aileler var. Özellikle anneler bu konuda çok mağdur. Çocukları öğrendi ama hala anneler Türkçe öğrenemedi. Onlar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hem halk eğitim merkezimizde hem de kendi mahallerinde Türkçe kursları açıyoruz. Kaynaşma, dil bilmeden zor sağlanır."



Daha sonra Suriyeli öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.



Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve okul müdürleri katıldı.