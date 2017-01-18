Suriyeli Mültecilerin Yeni Çadır Sevinci

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalan Suriyeli mültecilere yeni çadırlar verilmeye başlandı. Yaklaşık 5 bin 500 aileye verilecek çadırlar bugünden itibaren (A) Mahallesinde kurulmaya başlandı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye'de yaşanan iç savaştan sonra Türkiye'ye kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde kalmaya başlayan Suriyelilerin kaldıkları çadırlar yenileniyor. Kampta kalan yaklaşık 30 bin Suriyeli için 5 bin 500 adet yeni çadır getirtildi. Kalabalık aileler için ise 400 adet ek çadır istendi. Kampa ulaşan 5 bin 500 çadır, görevliler tarafından kurulmaya başlandı. Eski çadırları söken görevliler yerine yenilerini monte ederken, çadırların altındaki kırık ve bozuk kilitli parke taşları da söküldü.



Çadır kentte kalan Suriyelilere yeni çadır verilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, "Malumunuz üzere çadır kentte en son 2013 yılında yenilik yapılmıştı. Biz de çadırlarımızın eskidiğini ve deforme olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Sağ olsun AFAD İl Müdürlüğü bu talebimize olumlu cevap verdi. Şu anda tarafımıza 5 bin 500 adet çadır verildi. Suriyeli misafirlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması amacıyla yeni çadırlar gönderildi. Dün itibariyle ilk mahallemizde çadırlar kurulmaya başlandı. İnşallah amacımız en kısa zaman içerisinde 5 bin 500 çadırlarımızın kurularak misafirlerimizin en iyi şartlarda yaşamasını sağlamaktır. Hem kampta kalan kalabalık ailelerimizin birden fazla çadıra yerleştirilmesi, hem de dışarıda bizlerden yer bekleyen Suriyeli kardeşlerimizin çadırlardan yararlanmalarını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Suriyeli mültecilerden Ahmet Esserdi ise yeni çadır verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türk devletine, halkına ve Akçakale Kaymakamı'na teşekkür ettiğini ifade etti. - ŞANLIURFA