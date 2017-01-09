Suriyeli Mültecilere "Ülkenize Dönün" Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'daki Suriyeli mültecilere ülkelerindeki güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.



Avn, Fransız milletvekillerinden oluşan delegasyonu kabulünde Suriye'de güvenli bölgeler olduğunu ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin buralara gidebileceğini söyledi.



Lübnan'ın Suriye krizinin etkilerinden kaçınma konusunda bir takım gelişmelere rağmen başarılı olduğunun altını çizen Avn, "Halihazırda Suriye'de güvenli bölgeler mevcut. Bu nedenle Suriyelilerin evlerine dönmeleri için çaba sarf etmeliyiz." dedi.



Lübnan güvenlik birimlerinin Suriye'den gelecek unsurların ülkeye girmesini engellemek adına sınırı koruduğunu belirten Avn, "Suriye krizinde siyasi çözümün sağlanmasını ve böylece Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre, Lübnan'da yaklaşık 1,2 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ve basını ise bu rakamın 1,5 milyonun üzerinde olduğunu ifade ediyor. Lübnan'ın nüfusuna oranla en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.