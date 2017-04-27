Suriyeli Mülteciler Türkçe Öğreniyor

Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye adaptasyonu ve hayatın içine dahil olmaları amacıyla, Türkçe kursları açıldı.



Küçükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de, sayıları 3 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye adaptasyonunu sağlamak amacıyla açılan kurslarda çocuklar ve yetişkinlere yönelik farklı sınıflarda, 250 kursiyer eğitim alıyor.



Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ve Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi'nin (IMPR) hibe desteğiyle başlatılan kurslarla, Suriyelilerin sağlıklı iletişim kurmaları hedefleniyor.



Yetişkinler için Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde, çocuklar için de Mehmet Akif Bilgi Evi'nde düzenlenen Türkçe kursları, Suriyeliler tarafından büyük ilgi gördü. Alanında uzman eğitmenler tarafından, 10 grupta toplam 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkçe derslerinin ilk kurunu tamamlayanlar, sertifikalarını almaya hak kazanarak, ikinci seviye kurslara devam edecek.



Suriyelilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Türkçe eğitmenlerinden Merve Günaltay Başak, Mısır'dan gelen yabancı öğrencilerin de kursa katıldığını belirtti.



Kursun kendisi için çok faydalı olduğunu dile getiren kursiyer Rojin İbrahim de "Suriye'den Türkiye'ye geldim. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara başladım. Eğitmenlerimiz bize her konuda destek oluyor ve yardımlarını esirgemiyor. Bize bu fırsatı sunduğu için Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.