Suriyeli Mülteci Tatlı Yaparak Geçimini Sağlıyor

Ülkesindeki iç savaş yüzünden bırakmak zorunda kaldığı işini Mardin'de devam ettirerek geçimini sağlayan Suriyeli Xezwan Hamhani, tek isteğinin savaşın bir an önce bitmesi olduğunu söyledi.



Ülkelerindeki savaştan kaçarak Mardin merkez Artuklu ilçesine ailesiyle birlikte yerleşen Suriyeli Xezwan Hamhani, Savur Kapı Mahallesi'nde açtığı küçük bir dükkanla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Suriye'ye özgü tatlılar yapan Xezwan Hamhani, müşterilerin ilk başta Suriyeliler olduğunu fakat zamanla Türkiyelilerin de tatlılarını almaya başladığını kaydetti. Hamhani, "Ülkemizde yaşanan savaştan dolayı; evimi, işimi bırakıp Türkiye'ye geldim. Mardin'de yaşıyorum. Burada da geçinmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bende Suriye'de uzun yıllardır yaptığım tatlıcılığı yapmaya başladım. Çoluk çocuğumun rızkını tatlı satarak kazanıyorum. 6 nüfusluk ailemle yaşıyorum. Bir buçuk sene önce Suriye'den buraya geldim. Şam'a özgü tatlılar yapıyorum. Tabi ilk başlarda bu lezzetli bilen ve çevremizde yaşayan Suriyeliler, alıyordu. Zamanla Mardinliler de lezzeti keşfederek almaya başladılar. Şuan Mardinli hem de Suriyeli vatandaşların tatlılara rağbeti var. Allah'a şükürler olsun ki çalışıyorum ve kimseye muhtaç değilim. Çoluk çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz" dedi.



Savaşın kendisi gibi milyonlarca insanı yerinden yurdundan ettiğini hatırlatan Hamhani, şunları söyledi:



"Suriye'de şu an ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Uzun zamandır haber alamıyoruz. En sonra İdlib'teki kimyasal saldırıyı duyduk. Karmaşık bir durum var ve herkes savaşın içerisine girmiş durumda. Tek isteğimiz bu savaşın bir an önce bitmesidir. Yeter artık, çok uzadı. İnşallah bu savaşın da sonu gelir. Eğer savaş biterse evime döneceğim." - MARDİN