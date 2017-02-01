Suriyeli Muhaliflerden Mistura'ya Tepki

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, muhalefet heyetini oluşturmanın Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın işi olmadığı uyarısında bulundu.



Hicab, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın "muhalefetin Cenevre'ye temsilci gönderememesi halinde temsilcileri kendisinin seçeceği" yönündeki açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



MYK Başkanı Hicab, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Muhalefet heyetini oluşturmak Mistura'nın işi değil. O müzakerelerin gündemini Cenevre-1 bildirisine göre belirlemekle ilgilensin." ifadesini kullandı.



MYK Sözcüsü Salim el Muslat da, Twitter'da şu mesajları paylaştı:



"Mistura'nın açıklaması, hiç kabul edilmeyecek bir şey. Suriye halkının temsilcilerinin yeteneklerini hafife almak demektir. Suriye heyetini sadece, halkın temsilcileri belirler. Mistura, rejim heyetine müdahale edebilir mi? Cenevre müzakerelerini ertelemek Suriye halkının çıkarına değil. Bu muhalefetin hazır olmamasından kaynaklanan bir erteleme de değil. Rejimin talebi doğrultusunda yapıldı."



Mistura, dün yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta yapılması planlanan Cenevre toplantısının 20 Şubat'a ertelendiğini duyurmuştu.