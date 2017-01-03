Suriyeli Muhalifler Astana Görüşmelerini Boykot Kararı Aldı





Suriyeli muhalifler Suriye rejiminin ateşkesi ihlal ettiğini gerekçe göstererek bu ay sonunda Astana'da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı.



Sosyal medyada yer alan görüntülerde Suriye rejiminin Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Rastan bölgesini havadan bombaladığı dikkat çekiyor.



Rejim yanlısı Suriyeli siyasi analist Mazen Bilal ihlallere rağmen mevcut ateşkesin öncekilere oranla daha iyi korunduğunu belirtti:



"Ateşkes öncekilere oranla daha sağlam. Daha önceki ateşkes anlaşmaları muhalifler tarafından ihlal edildi. Rejimin de muhalifler üzerinde hiçbir etkisi yok. Ateşkes anlaşmasının bir parçası olan Türkiye'nin muhalifler üzerinde doğrudan bir etkisi var."



Muhalifler Suriye hükümetinin ateşkesi şiddetli şekilde ihlal etmesi nedeniyle görüşmeleri boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.



Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes 29 Aralık gecesi yürürlüğe girmişti. BM Güvenlik Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılayarak, ateşkes anlaşmasıyla ilgili sunduğu tasarıyı 31 Aralık'ta oy birliği ile kabul etmişti



Auteur: euronews-tr



Tags: Suriyeli Rusya görüşmelerini boykot Suriye aldı kararı Silahlı çatışma Suriyede iç savaş Astana muhalifler Gepost: 03 januari 2017