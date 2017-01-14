Suriyeli Misafirlerin Adaptasyonu Bu Merkezde Sağlanıyor

ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince geçen yıl hizmete açılan Ensar Toplum Merkezinde, iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e gelen sığınmacılara, eğitimden sağlığa, konaklamadan evliliğe kadar hemen her alanda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezde düzenlenen kurslar ve konferanslarla Türk ve Suriyelilerin kaynaşması da sağlanıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde geçen yıl hizmete açılan Ensar Toplum Merkezi, şu ana kadar 2 bini aşkın Suriyeliye pek çok alanda yardımcı oldu.



Merkeze ulaşan Suriyelilere eğitim, sağlık, evlilik ve konaklama konusunda yönlendirmelerde bulunulan merkezde ayrıca Suriyeli öğretmenler tarafından 650 sığınmacı çocuğa Türkçe, Arapça, Kur'an-ı Kerim, matematik, İngilizce ve resim, 200 İmam Hatip öğrencisi Türk çocuğuna da Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri veriliyor. Bu sayede Suriyeli çocukların, Türk çocuklarıyla vakit geçirerek adaptasyonu sağlanıyor.



Zaman zaman konferanslar ve kurslar düzenlenen merkezde Türk ve Suriyeliler bir araya gelerek kaynaşmasına da imkan tanınıyor.



Amaç sosyal adalet temelinde etkin hizmet sunmak



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak Suriye konusuna önem verdiklerini belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in direktifleri doğrultusunda geçen yıl Göçmen İşleri Şube Müdürlüğünün kurulduğunu anımsatan Yalçın, "Bu şube müdürlüğü Türkiye'de tek. Amacımız, Suriyeli misafirlere insan hakları ve sosyal adalet temelinde etkin bir sosyal hizmet sunmak, belediye içerisinde sunulan hizmetlerin tek elde koordineli bir şekilde yürütülmesine destek vermektir. Bu tür merkezlere ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.



Bu kapsamda Ensar Toplum Merkezi açtıklarını aktaran Yalçın, tesiste birçok hizmet verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Suriyeli kadınlara yönelik dil kursu, mesleki eğitim kursları, Suriyeli çocuklara yönelik etüt dersleri, Türk okullarına gidenlere yönelik ek dersler veriyoruz. Bunun dışında çeşitli kültürel ve sanatsal hizmetler de veriyoruz. Sportif faaliyetler organize ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken hem Suriyeli vatandaşların hem de Türk vatandaşlarının bir arada hizmetlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu da toplumsal uyuma katkı sağlıyor. Bizler göçü bir problem olarak görmüyoruz. Görmesi gereken bir problemden ziyade yönetilmesi gereken bir gerçeklik olarak görüyoruz. Merkezimizde şu ana kadar 2016 yılı içerisinde 2 bin 220 civarında Suriyeliye danışmanlık hizmeti verdik. Bunlar merkezimize gelip danışmanlık hizmeti alıp kaydedilenler."



Haklarına nasıl ulaşacaklarını öğreniyorlar



Yalçın, Gaziantep'in, Suriyeli vatandaşları kabul etme noktasında çok fazla sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.



Kentin sığınmacılara kucak açtığını vurgulayan Yalçın, "Bu merkezde Türk ve Suriyeli vatandaşlar bir araya geliyor. Birbirlerini tanıyorlar, paylaşımda bulunuyor. Bu da toplumsal uyumun ve kabulün ilk basamağını oluşturuyor. Suriyeli misafirlerin de hakları var. Ulaşabilecekleri toplumsal kaynaklar var. Ancak bu haklara nasıl olacaklarını bilmiyorlar. Bu sayede merkezimiz oluşturmuş olduğu danışmanlık ve rehberlik hizmetiyle toplumsal kaynaklar ile Suriyeli misafirler arasında köprü görevi görüyor." diye konuştu.



Çocuklara da ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yalçın, eğitim sisteminin dışında kalan çocukların, hem aileleri hem de toplum için tehlike oluşturabildiğine dikkati çekerek. "Kendi hayatı içinde çeşitli zorluklarla kalabiliyor. Bizler bu merkezimizde çocukları olabildiğince eğitim sistemi içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Okula gitmeyenleri de okula yönlendiriyoruz." dedi.



Kimi çocuğunun aşısı kimi de eğitimi için geliyor



Çocuğu merkezde ana sınıfı eğitimi alan Suriyeli Yara İsa da merkezin kendilerine pek çok alanda yardımcı olduğunu söyledi.



Zaman zaman kıyafet yardımı için merkeze geldiğini belirten İsa, "Çocuğum burada ana sınıfı eğitiminden yararlanıyor. Bugün kıyafet talep etmek için geldim. Bazı kıyafetler verdiler, bazılarını da sonradan göndereceklerini söylediler. Bize bu imkanları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Merkeze gelen Şeyhan Memo da çocuğunu nerede aşı yaptıracağını bilmediği için merkeze başvurduğunu belirterek, "Sağ olsunlar çocuğuma aşı yapılacak yere yönlendirdiler bizi. En yakın toplum merkezine yönlendirdiler. Emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum." dedi.