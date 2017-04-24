Suriyeli Minik Boksörün Kısa Hikayesi

Suriyeli küçük bir çocuk bütün parasını verip bir boks okuluna yazılmasının anlatıldığı kısa filmde küçük boksörün antrenmanlarda oldukça zorlandığı gözleniyor. İlk maçında kötü bir yenilgi ile karşılaşan Suriyeli boksör yenilgiden sonra pes etmez ve tekrar antrenmanlara başlar. Sıkı antrenmanlar ile maça tekrar hazırlanan boksör bu sefer hedefine ulaşır.