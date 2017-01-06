Eskişehir Valiliği ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri, 3 tır ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Vali Azmi Çelik, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kampanyanın başladığı günden itibaren bölgeye 30 tır insani yardımın gönderildiğini belirterek, kent halkına ve tüm kuruluşlara kampanyaya destek verdikleri için teşekkür etti.



Suriye'de herkesin yüreğini yakan bir insanlık dramının yaşandığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:



"Oradaki kardeşlerimizin durumu içler açısı. Biz, Türk milleti olarak orada yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bizi diğer milletlerden ayıran en büyük özelliğimiz, mazluma olan yardımseverliğimiz ve hayırseverliğimizdir. Nerede bir mazlum nerede zorda kalmış biri varsa bizim inancımız gereği toplum olarak paylaşıyor, yardımlaşıyoruz. Biz, yetimlerin başının okşanmasını, yoksulların doyurulmasını emreden bir peygamberin ümmetiyiz."



Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrencilerin topladığı yardımları da geçen hafta bölgeye gönderdiklerini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:



"Ufacık yavrularımızın gönüllerinden geçen yardımseverlik ruhu bizleri çok duygulandırdı. Onların topladığı yardımları geçen hafta müdürlüğümüzün önünden gönderdik. Bugün de Çifteler halkımızın topladığı yardımları Suriye'deki yardıma muhtaç kardeşlerimize gönderiyoruz. Yardım kampanyasına destek olan herkese teşekkür ediyor, tırlarımızın sağ salim bölgeye ulaşmasını canı gönülden diliyorum."



Törene, Vali Çelik'in yanı sıra Çifteler Kaymakamı Akın Ağca, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İl AFAD Müdürü Recep Bayar, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmaların ardından 3 tır dolusu yardım malzemesi, dualarla bölgeye uğurlandı.