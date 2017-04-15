Suriyeli Küçük Abdulazim, Türkiye'de Yaşama Tutundu

Terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Abdulazim Cavit, tedavi için getirildiği Kilis'te yaşama yeniden tutundu.



Küçük çocuk, Halep'in Azez ilçesinde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası ağır yaralı getirildiği Kilis Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştu. Doktorları Cavit'i taburcu etmeye hazırlanıyor.



Cavit, AA muhabirine, patlamanın olduğu gün yaşadıklarını anlattı.



Saldırı cumartesi günü gerçekleştiği için okulların açık olmadığını dile getiren Cavit, babasının kendisini ekmek ve yiyecek almaya gönderdiğini söyledi.



Arkadaşıyla önce "Ciğer", daha sonra da fırından ekmek aldıklarını aktaran Cavit, "Eve dönerken yol kenarındaki araç birden patladı. Gözümü açtığımda yerdeydim. Çok şükür ben kurtulmuştum ama arkadaşım orada öldü. Beni önce orada bir hastaneye götürdüler, daha sonra Türkiye'ye getirdiler. Şimdi doktorlar ve sağlık görevlileri sayesinde iyileştim." diye konuştu.



Cavit, Türk doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Türkiye sayesinde iyileştiğini bu nedenle minnettar olduğunu vurguladı.



Kilis Devlet Hastanesinde görevli çocuk cerrahi uzmanı Mustafa Tuşat da Azez'de yaralanan Abdulazim Cavit'in 2 hafta önce Türkiye'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındığını anlattı. Tuşat, küçük Abdulazim'in, 2 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kazandığını belirtti.



Hastanın getirildiğinde vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle iç organlarında ağır hasar oluştuğunu bildiren Tuşat, bu yaralanmalara bağlı kanamalar meydana geldiğini dile getirdi. Tuşat, "Hastayı acil şekilde ameliyata aldık. Ameliyattan sonra yaklaşık bir hafta kadar yoğun bakımda kaldı. Tedaviye olumlu cevap verince servise aldık. Şu anda durumu gayet iyi. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa yarın taburcu edeceğiz." dedi.



Tuşat, savaşın çocuklarda kalıcı travmalara neden olduğunu ifade ederek, bu nedenle küçüklere özel ilgi gösterdiklerini kaydetti.