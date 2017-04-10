Suriyeli Kız Kardeşler, Sivaslı Kardeşlerle Evlendi

SİVAS'ta Suriyeli Esma ve Seher Naccar kardeşler, Sivaslı Fatih ve Oğuzhan Yılmaz ile aynı gün düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.



Suriye'nin Halep kentindeki iç savaş sırasında yaralanan ve Türkiye'ye gelen Muhammed Naccar, tedavisinin ardından ailesini de getirterek 3 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra 1 yıl önce Sivas'a taşındı. 8 çocuklu Naccar ailesinin Sivas'a gelirken ev eşyalarını nakliyecilik yapan Osman Yılmaz taşıdı. Yılmaz ve Naccar aileleri arasında bu taşınma sırasında oluşan dostluk zamanla ilerledi. Naccar ailesinin kızlarını tanıyıp beğenen Osman Yılmaz, 19 yaşındaki Esma Naccar'ı büyük oğlu 22 yaşındaki Fatih ile evlendirmeye karar verdi. Ocak ayında yapılan nişan ardından Osman Yılmaz, Esma'nın küçük kardeşi 18 yaşındaki Seher Naccar'ı da diğer oğlu 20 yaşındaki Osman'a istedi. Ailesinin rızası üzerine Osman ve Esma'nın nişanları da Şubat ayı içinde yapıldı.



BİRLİKTE DÜĞÜN YAPTILAR



Suriyeli Esma ve Sehar Naccar kardeşler ile Sivaslı Fatih ve Oğuzhan Yılmaz'ın düğünleri de dün birlikte yapıldı. Tekirdağ Çorlu'da vatani görevini yapan Oğuzhan Yılmaz, sağlık problemi nedeni ile izinli olarak kente geldiği dönemde düğününe katıldı. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen merasimde, kardeş çiftler birlikte dünya evine girdi. Suriyeli kardeşlerle evlenmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Fatih Yılmaz, şöyle dedi:



"Ailelerimizin tanışmasıyla evlilik kararı aldık. Önce ben sonra kardeşim nişanlandı. Düğünümüzü de aynı gün yaptık. Kardeşimle bacanak olduk. Mutluyuz" dedi. Oğuzhan Yılmaz ise "Nişan törenimizi de askerde iken yapmıştım. Şimdi ise iki ailenin ortak kararı sonrasında düğünümüzü birlikte yaptık. Dostlarımız ve akrabalarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Raporum bittikten sonra vatani görevimi tamamlayacağım."



Sivaslı kardeşlerle evlenen Suriyeli Esma ve Seher de mutlu olduklarını dile getirdi.



- Sivas