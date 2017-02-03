Suriyeli Kadınlar Sporla Hayata Tutunuyor

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu Şanlıurfa'da Suriyeli kadınlar, savaşın izlerini spor yaparak silmeye çalışıyor.



Türk Kızılayı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Psiko Sosyal Duygusal Gelişim Projesi kapsamında sığınmacı kadınlara spor hizmeti verilmeye başlandı.



Kentte kendi imkanlarıyla barınan Suriyeli 15 kadın, evlerinden servislerle alınarak GAP Arena Spor Salonu'nda antrenörler eşliğinde spor yapma imkanına kavuştu.



Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Suriyelilerin vatan özlemi çektiklerini ve zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.



Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerine ensar anlayışıyla desteğini sürdüreceğini ifade eden Keşküş, sporun insanların tedavisinde önemli bir misyon üstlendiğini anlattı.



Projenin kadınların savaş psikolojilerinden kurtarılabilmesi için hayata geçirildiğini vurgulayan Keşküş, "Spor sosyal etkinlikten çok bir tedavi yöntemidir. Bizler de bu nedenle savaş psikolojisini üzerilerinden atamayan Suriyeli kardeşlerimize spor yaptırarak tedavi olmalarını sağlamaya çalıştık. Antrenör arkadaşımızdan aldığımız bilgilere göre çalışmaları çok verimli geçiyor. Umarız üzerilerindeki olumsuz bu psikolojiyi kolaylıkla atabilirler." diye konuştu.



Projeden faydalanan Suriyeli Hacer Üsare de halen savaşın etkilerini üzerilerinden atamadıklarını belirterek, spor ile bir nebzede olsa acılarını dindirme fırsatı bulduklarını söyledi.