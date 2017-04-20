Suriyeli Kaçaklar, Yağmurdan Kaçarken Polise Yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için kente gelen 12 Suriyeli, yağmurdan korunmak için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanındaki köprü altına girince, polis ekiplerince fark edilerek yakalandı.



Suriyeli kaçaklar, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldi. Sığınmacılar, kentte aralıkla devam eden yağmur yağışı nedeniyle Fatih Mahallesi, Atatürk Bulvar üzerinde yürürken ıslanmamak için sırt çantalarıyla birlikte köprü altına gizlendi. Burada kurulanmaya çalışan kaçakları Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki nöbet tutan polis memurları fark etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan kaçaklar, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 12 Suriyeli kaçak işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne bağlı barınma evine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



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