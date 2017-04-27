Suriyeli Halid Tedavi İçin Yardım Bekliyor

MUHAMMED MİSTO - Suriye'deki savaş koşullarında tedavi imkanı bulamayan 9 yaşındaki Halid Cuma, yeniden sağlığına kavuşup yürümek ve diğer çocuklar gibi oyun oynamak istiyor.



Suriye'deki savaşın milyonlarca mağduru arasında yer alan Halid'in ailesi, Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçmak için yaklaşık bir buçuk yıl önce evlerini terk ederek, Halep'in kuzeyinden İdlib kırsalındaki Sermeda ilçesine sığınmış.



Buradaki düzensiz kamplarda zor şartlarda hayat mücadelesi veren aile, bir yandan da küçük Halid'in yıllardır süren rahatsızlığına çare bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.



4 yıl önce ayakları şişmeye başladı



AA muhabirine konuşan baba Muhammed Hasan Cuma, Halid'in ayaklarındaki hastalığın belirtilerinin 4 yıl önce ortaya çıktığını, ancak 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle oğlunu tedavi ettirme imkanı bulamadıklarını söyledi.



Çocuğunun her geçen gün kötüye giden sağlık durumu karşısında çaresiz kalan baba, şunları anlattı:



"Halid normal doğdu. Görünürde hiçbir şeyi yoktu. Ancak 5 yaşına geldiğinde ayakları şişmeye başladı. Kas kasılmasıyla alakalı olduğunu düşündüm. Zamanla şişlik arttı ve his kaybı başladı. Oğlum yürüyemez hale geldi. Bir yerden bir yere gidebilmesi için birinin onu taşıması gerek."



Yurt dışında tedavi için yardım gerekli



Ailenin isteği Halid'i yurt dışına çıkartıp tedavi ettirmek. Ancak şu anki şartlarda bu pek mümkün görünmüyor.



İşi ya da herhangi bir gelirinin olmadığını belirten baba Cuma, "Tedavi için Halid'i Suriye dışına çıkarmaya çalışıyoruz ama bu çok pahalı bir iş, bizim buna gücümüz yetmez." dedi.



"Yeniden yürümek, koşmak, oynamak istiyorum"



Sağlığına kavuşmak için yardım bekleyen Halid, küçük yaşta yakalandığı hastalık nedeniyle çocukluğunu yaşamaktan uzak.



Dışarıda oynayan arkadaşlarını izleyen Halid, "Yeniden yürümek, koşmak, bu çocuklar gibi oynamak istiyorum." ifadeleriyle sağlığına kavuşma isteğini dile getirdi.