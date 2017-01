Suriyeli Hacıari'nin Salebi Vatandaşların İçini Isıtıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Bessam Hacıari (51), Edirne salep satarak geçimini sağlıyor.



Yaklaşık 20 ay önce Suriye'nin başkenti Şam'daki dükkanı ve evinin bombalandığını belirten Hacıari çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulduğunu söyledi. Eşi ve dört çocuğuyla Edirne'ye gelen Hacıari, seyyar tezgahında yazları limonata kışları ise salep satarak ekmeğini kazanıyor.



Hacıari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de de aynı işi yaptığını söyledi.



Evinde hazırladığı salebi seyyar tezgahında satarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Hacıari, şunları kaydetti:



"Bildiğim işi yapıyorum. Süt ile yaptığım salep çok beğeniliyor. Allah'a şükürler olsun geçinmeye çalışıyoruz. Her gün satışa çıkıyorum. Kentte pazarların kurulduğu günler satışlar iyi oluyor. Diğer günlerde ise ortalama 30 bardak salep satıyorum. Bir bardağı 2 liradan veriyorum. Salepten içenler çok beğeniyor ve diğer günlerde yine alıyor. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyorum. 2 kız, 2 erkek çocuğum var. Okul çağında olanlar burada okula gidiyor."



Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını vurgulayan Hacıari, Türk halkının misafirperver olduğunu belirterek teşekkür etti.



Vatandaşlardan Faik Satır ise Hacıari'nin yaptığı salebin lezzetli olduğunu belirtti. Her gün salep tükettiğini aktaran Satır, "Kendisi savaştan kaçıp Edirne'ye gelmiş. Geçimi için çalışıyor. Çok güzel bir durum. Bizde hemen hemen her gün kendisinden salep alıyoruz." diye konuştu.