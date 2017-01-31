Suriyeli Gözyaşı ve Ailesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Dha ANKARA - Suriyeli Gözyaşı ve ailesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde, savaş uçaklarından atılan bomba nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talep eden...

Suriyeli Gözyaşı ve Ailesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Dha ANKARA - Suriyeli Gözyaşı ve ailesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde, savaş uçaklarından atılan bomba nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası Nasır için yardım talep eden Suriyeli Gözyaşı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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