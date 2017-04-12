Suriyeli Girişimciler "İmece Girişimcilik Buluşması İstanbul"'da Buluştu

– Habitat Derneği'nin, Türkiye'de sayıları 3 milyona ulaşan Suriyeli mültecilerle ortak bir gelecek inşa etmek için, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile birlikte yürüttüğü İMECE Programı'nın yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği olan ve Suriyelilerin girişimlerini ve iş kurma süreçlerini desteklemeyi amaçlayan, "İMECE Girişimcilik Buluşması İstanbul" düzenlendi.



Yeni dönem programı kapsamındaki etkinlik, Endeavor Derneği'nden Aslı Kurul moderatörlüğünde, Türkiye'de iş kuran Suriyeli ve Lübnanlı başarılı girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte girişimcilik ekosisteminden birçok önemli isim deneyimlerini aktarırken, Türkiye ekonomisinin büyütülmesinin hedeflendiğine vurgu yapıldı. Suriyeli girişimci adayları etkinlik süresince workshoplara katıldı.



"Türkiye'yi hep birlikte büyütecek iş fikirleri"



İMECE Programı'nın yeni dönemi hakkında bilgiler veren Habitat Derneği Genel Koordinatörü Başak Saral, "Suriyelilerin kendi işlerini kurarak, kendi değerlerini yaratabilecekleri, Türkiye'yi hep birlikte büyütecekleri iş fikirleri yaratmaları çok önemli. Kurdukları işletmelerin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmalarını desteklemek ve farklı pazarlarda da büyümelerini sağlamak temel amacımız. Bu doğrultuda İMECE Programı, ilham aşamasından iş sürecinin geliştirilerek iş fikrinin doğmasına, mentorluk hizmetinden ürünün ortaya çıkarak bir işletme haline almasına kadar bütün süreci kapsıyor" dedi.



"Küçük de olsa istihdam olanağı sunuyoruz"



Girişimcilik konusunda deneyimlerini aktaran, Suriye'de çocuk kitapları yazan ve çizimler yapan Pages Kitabevi kurucusu Gulnar Alkadri, "Eşim ile birlikte Suriye'de çocuk kitapları yazarak, bunları yayınlıyorduk. 2012 yılında savaşla birlikte Suriye'yi bırakmak zorunda kaldık. İstanbul'da kitaplarımı Türkçeleştiren bir yayıncı vardı, bir yıl onunla birlikte çalıştıktan sonra Fatih'te bir kitabevi açtık. Kitabevi olarak başladık. Sonra bir kültür merkezine dönüştü. Kapımız kültürel ihtiyacı olan her Suriyeliye ve her Türkiye vatandaşına açık. Bugün kendimizce küçük de olsa istihdam olanağı sağlıyor ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi.



"İnsani projeler her zaman kazanır"



Suriye'de Bilgisayar ve Programlama Mühendisi olan Gurbetna Aplikasyonu Kurucusu Mücahid Akil de, "2011 yılında ayaklanmalar patlak verdiğinde devrime katıldığım için ülkeyi terk etmek zorunda kaldım" dedi ve ekledi:



"Türkiye'yi seçerek Gaziantep'e yerleştim. 2012 yılında bulunduğum bölgede hiçbir Suriyeli yoktu. Bu nedenle gelen Suriyelilere ben deneyimimi aktarıyordum. 2014'te programcı olduğum için bunu bir aplikasyon haline getirmeye karar vererek, Gurbetna dediğimiz diaspora anlamına gelen bilgi paylaşımı platformunu kurdum. Proje, insani yardımı hedefleyen 3 aplikasyon arasında Google tarafından birinci seçildi ve Amerika'ya davet edildim. Büyükelçilikten vize almaya gittiğimde Suriyeli olduğum için Amerika'daki ödül törenine gitmeme izin vermediler. Ama bugün Türkiye'de çok büyük şirketler projeye sponsor oldu."



"İyi bir yönde değişiklik yapmak çok önemli"



Fedakarlık yapmanın önemine vurgu yapan Volt aplikasyonunun kurucusu Lübnanlı Ali Halabi, "7 ayda 38 yatırımcı beni reddetti. Eğer pes etseydim 39'uncuda kabul edileceğimi bilemezdim. Dünyayı bulduğunuz gibi bırakmak değil; değişiklik yapmak ve iyi bir yönde değişiklik yapmak çok önemli" dedi. - İstanbul