Suriyeli Gençler, Yga ile Sesli Tercüme Teknolojisi Geliştirdi

YGA Programına katılan Suriyeli ve Türkiyeli parlak gençler, 'Birleştiren Teknoloji' ile birlikte Suriyeliler için sesli mesajı tercüme eden teknoloji geliştirdi.



Young Guru Academy (YGA) sosyal inovasyon programına katılan gençler 'Birleştiren Teknoloji' ile birlikte Suriyeliler için sesli mesajı tercüme eden teknoloji geliştirdi. YGA, Türkiye'de üniversiteye devam eden Suriyeli gençler arasından seçtiği parlak gençleri geleceğin sosyal bilinçli liderleri olarak yetiştirmek üzere sosyal inovasyon programına dahil etti. Türkiyeli ve Suriyeli YGA gönüllülerinin akıllı telefonlar için birlikte geliştirdiği WeTalk teknolojisinin Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli'nin iletişim kurmasını kolaylaştıracağı belirtildi.



Tanıtım toplantısı Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, FİBA Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin'in de katılımıyla gerçekleştirildi. 'Suriyeliler için değil, Suriyeliler ile Birlikte' projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarında Suriyeli göçmenlerin sosyal hayat içerisinde yaşadıkları öncelikli sorunlardan birinin dil sorunu olduğunu tespit eden YGA gönüllüsü Suriyeli üniversite öğrencileri, sosyal inovasyon projesine bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla yoğunlaştı. Böylece çalışmanın ilk ürünü olan 'WeTalk' teknolojisi ortaya çıktı. Akıllı telefonlara yüklenen tercüme uygulaması sesli ve yazılı mesajları anında Türkçe -Arapça dillerine çevirerek tarafların anlaşmasını ve sohbet etmesini mümkün kılıyor. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyelinin sosyal hayatında büyük kolaylık sağlayacak uygulamayı geliştiren YGA gönüllüleri adına konuşan YGA Başkanı Asude Altıntaş; Türkiyeli ve Suriyeli YGA'lıların daha iyi bir dünya için sosyal inovasyon üretirken bir yandan da birlikte bir ilke imza attıklarını belirtti.



"Onlarla çok gurur duyuyoruz"



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, "Bu projeyi hayata geçiren arkadaşlarımız kendi yaşadıklarından, kendi insanları için yepyeni çözümler yarattılar. Çok gurur duyuyoruz onlarla" dedi.



FİBA Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin ise şunları kaydetti: Bu çalışma aslında d



dünyanın en önemli projelerinden biri olan Türkiye'nin bu misafirperverliği ile ülkemizde bulunan değerli değerli misafirlerimize sosyal sorumluluk bilinciyle doğru projeleri bir araya getiren YGA yapısı içerisinde bir araya gelmiş müthiş bir oluşum. Dil farklılıkları Suriyeli misafirlerimizle kendi vatandaşlarımız arasındaki en önemli bariyerken YGA ile Turkcell'in ortak gelişmiş olduğu bu proje sayesine bu bariyerin çok büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz.Muazzam bir uygulama bundan dolayı YGA ile gurur duydum". - İSTANBUL