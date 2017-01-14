Suriyeli Genç Gazetecinin Memleket Hasreti

HİKMET ORÇUN ÜRESİNLER - Suriye'de uluslararası televizyon kanalları için görüntü çekerken bir rejim askeri tarafından vurulduktan sonra bir bacağını kaybeden Mohammad Kadour, İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim görüyor.



Suriye'deki iç savaş, pek çok aileyi parçaladı. İstanbul'da tek başına, protez bacağıyla hayata tutunmaya çalışan 20 yaşındaki Mohammad Kadour, yaşadıklarını AA'ya anlattı.



Suriye'nin Lazkiye kentinde 4 kardeşi, anne ve babasıyla huzurlu bir hayat yaşarken iç savaşın yaşamlarını alt üst ettiğini aktaran Kaddour, savaş nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. İç savaşın yoğun yaşandığı bölgelerde halkın yaşadığı dramını görüntülemek üzere eline kamera aldığını ve çektiği görüntüleri uluslararası medya organlarına servis ettiğini belirten Kaddour, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O gün İdlip'e gitmiştim. Birden Esed askeriyle karşı karşıya kaldım. Beni görünce çok korktu. Kısa bir bekleyiş ardından elindeki uzun namlulu silahı bana doğrultup ateş etmeye başladı. Vücuduma defalarca kurşun isabet etti. Yanımdaki arkadaşım da başına yediği tek kurşunla hayatını kaybetti. Ben şanslıydım. Vurulmama rağmen kaçmaya başladım. Bu defa ayağımdan vurdu. Neden koşarken yalpaladığımı anlamak için bacağıma baktığımda kanları gördüm, çok korktum, bacağımın parçalandığını ilk kez orada gördüm. O asker vücuduma isabet eden kurşunları yeterli bulmadı ve peşimden gelerek yakaladığı yerde ateş etmeye devam etti. Tam o sırada arkadaşlarım geldiler ve asker onları görünce kaçtı. Eğer arkadaşlarım gelmeselerdi muhtemelen beni öldürecekti."



Arkadaşlarının kendisini hastaneye kaldırdığını ve ilk müdahalenin Suriye'de yapıldığını belirten Mohammad Kaddour, "Nefes alabilmem için doktorlar boğazımda bir yeri delmek zorunda kaldılar. Zaten gırtlağıma da 2 kurşun isabet etmişti. Bu yüzden ses tellerim yırtıldı ve 15 günden fazla konuşamadım" ifadelerini kullandı.



Tedavi için Türkiye'ye geldiğini, bu sırada lise eğitimini tamamladığını ve yabancı öğrenci sınavıyla İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümüne yerleştirildiğini ifade eden Kaddour, "Eğitimimi tamamladıktan sonra Suriye'ye dönüp mesleğimi yapmak istiyorum. Çünkü Suriye'nin kalifiye elemana, çok ihtiyacı var" dedi.



İstanbul'da üniversite okumaya başladığından bu yana ailesini göremediğini dile getiren Kaddour, "1,5 yıldır ailemi göremiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok özledim. Lazkiye'ye gitmeyi ve ailemi görmeyi çok istiyorum ama bu çok riskli, gidersem dönememe ihtimalim var. Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.