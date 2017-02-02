Suriyeli Fatma Balkonda Ders Çalışmaktan Kurtuldu

ORHAN YOLDAŞ - Yakacakları olmadığı için soğuk evi yerine kış güneşinin vurduğu öğle saatlerinde balkonda ders çalışan birinci sınıf öğrencisi Suriyeli Fatma Esad, hayırseverler sayesinde temin edilen yakacakla sıcak bir yuvaya kavuştu.



Malatya Avukat Katipleri ve Sekreterleri Derneği (MAKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Hanilçi, eşiyle mahallelerindeki Suriyeli aileleri ziyaret ederken küçük bir kızın balkonda ders çalıştığını gördü.



Sıcaklığın sıfırın altında olduğu bir gün küçük kıza 'Neden balkonda ders çalıştığını" soran Hanilçi, yakacakları olmadığı için sobalarının yanmadığını öğrendiği aileye yardım elini uzattı.



Malatya Barosuna bağlı avukatlar arasında kampanya başlatan Hanilçi, bir yandan evindeki yakacağın yarısını aileye ulaştırırken bir yandan da avukatlardan yakacak topladı.



Kısa sürede bir ton odunla yarım ton kömürü Suriyeli aileye ulaştıran Hanilçi, birinci sınıf öğrencisi minik Fatma'yı soğukta ders çalışmaktan kurtardı.



Hanilçi, yaklaşık 2 hafta önce eşi ile mahallelerinde yaşayan Suriyeli aileleri ziyaretleri sırasında, balkonda güneşin verdiği ısıyla ders çalışan Fatma'nın durumunun dikkatlerini çektiğini aktardı.



Küçük kızın yakacakları olmadığı için böyle bir yol izlediğini öğrenince çok duygulandıklarını dile getiren Hanilçi, aileye yardım için başlattıkları kampanyaya destek olan Malatya Barosuna bağlı avukatlara teşekkür etti.



Hanilçi, "Allah razı olsun onların sayesinde aileye odun ve kömür getirdik. İnşallah aile bu kış artık üşümeyecek. Şu an bir ton odun ile yarım ton kömür getirdik." ifadelerini kullandı.



"Artık sıcakta ders çalışabileceğim"



Yardımlar sayesinde soğukta ders çalışmaktan kurtulan Suriyeli Fatma Esad, birinci sınıfa gittiğini, sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin kendisini çok sevdiğini söyledi.



Okulda çok ders çalıştığını anlatan Esad, "Öğretmenim beni çok seviyor. Ben de onları ve Malatya'daki herkesi seviyorum. Dışarıda ders çalışıyordum. Evde yakacağımız yoktu. Artık gelen yakacaklar sayesinde sıcakta ders çalışabileceğim." diye konuştu.



Fatma'nın annesi Nahide Esad da bir yıl önce Suriye'nin Şam ilinden 8 çocuğuyla iç savaştan kaçarak Malatya'ya geldiklerini belirtti.



Havalar soğuk olmasına rağmen yakacakları olmadığı için sobalarını yakamadıklarını ifade eden Esad, "Türkiye'den Allah razı olsun. Hayırseverler sayesinde yakacağımız oldu." dedi.



Baba Eyser Said Esad ise kendilerine yapılan yardımlar için emeği geçenlere teşekkür ederek, duygularını "Burada herkes Türk ve Müslüman. Burada herkes fakirleri seviyor. Allah Türklerden razı olsun. Elhamdülillah bize yardım ediyorlar. Allah sizi korusun." sözleri ile ile getirdi.