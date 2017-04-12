Suriyeli Engelli Kardeşlerden Yuvadaki Çocuklara Teşekkür

Diyarbakır'da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli üç Suriyeli kardeş, yaptıkları resimlerden elde edilen gelirle tekerlekli sandalyeye kavuşmalarını sağlayan yuvadaki çocuklara teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.



Diyarbakır'da uygulamaya konulan "Sen de Gül Çocuk" projesi kapsamında tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılanan Suriyeli engelli kardeşler Muhammed Nur, Umran ve Tahir Hamza Musilli, anne ve babalarının refakatinde, yuvada kalan çocuklarla buluştu.



Çocuklar, kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunan Suriyeli kardeşlerle ilgilendi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri iş birliğiyle başlattıkları "Sen de Gül Çocuk" projesi hakkında bilgi verdi.



Öğrenci ve öğretmenlerle güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Açar, "Belli bir süre yuvada kalan çocuklarımıza resim ve birtakım el becerileri kazandırdılar. Ortaya çıkan eserlerin bir kermeste satışa sunulmasıyla gelir elde edildi." dedi.



Elde edilen gelirle, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kente yerleşen engelli üç kardeşe geçen hafta tekerlekli sandalye hediye edildiğini anımsatan Açar, şunları kaydetti:



"İki dezavantajlı kesim var. Bir tarafta devletimizin koruması altında bulunan ve bütün ihtiyaçları karşılanan çocuklarımız, öte yanda vatanlarından olmuş, ülkemize sığınmış Suriyeli bir ailenin engelli 3 çocuğu. Bu, korumamız altındaki çocuklarımızın paylaşım, iyilikte ve yardımda bulunma duygusu kazanarak gerçekleştirdiği son derece takdire şayan bir hareket. Umuyorum, bu toplumda bir kelebek etkisi yapacaktır."



Toplumda barınma ve korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin bulunduğunu anlatan Açar, "Sosyal sorumluluk duygusu içinde olan tüm insanlarımızın, gönül elçisi olarak, gerek devletin koruması altındaki çocuklara gerek kadınlara gerek engelli ve yaşlılara yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Buluşmada, imam hatip lisesi öğrenci ve öğretmenleri de yer aldı.