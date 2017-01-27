Suriyeli Emekli Müsteşar İç Savaşın Acısını Yaşıyor

Suriye'de iki farklı başbakan döneminde müsteşarlık görevi yürüten ve ülkesindeki iç savaş yüzünden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Muhammed Chaban Nagıeb, ülkesinin hasretini çekiyor.



Ülkesinde 13 yıl boyunca Mahmoud Zuabi ve Muhammed Mustafa Miro'nun başbakanlığında müsteşarlık görevi yürüten aynı zamanda jeoloji mühendisi olan 78 yaşındaki Nagıeb, Suriye'nin İdlib kentinden 2 yıl önce ailesiyle sığındığı Türkiye'de hayatını sürdürüyor.



Emekli müsteşar 4 çocuk babası Muhammed Chaban Nagıeb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın hayatında çok şeyin değişmesine neden olduğunu söyledi.



Ülkesinde önemli bir görevi 13 yıl yürüttüğünü anlatan Nagıeb, şöyle konuştu:



"İnsanlarımız rejimin baskısı sonucu, tarım ve ticaret yapamadıkları için fakirleşti. Rejimde akrabaları olanların ise hayatları her zaman zenginlik içinde geçiyordu. Görevli bulunduğum dönem içinde Suriye halkı için gece gündüz emek sarf ettim. Maalesef Suriye'de çok acı olaylar yaşanıyor. Özgürlüklerini arayan insanların mücadelesini ben haklı görüyorum. Bu savaşta hayatlarını kaybedenler ve yaralı olanların acılarını en derinden yaşayanlardan biriyim. İç savaşla Türkiye'ye sığınmacı olacağımızı düşünmemiştim. Ancak şimdi buradayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel ve kadim ülkem şimdi enkaz altında. Binlerce insanımız ve kutsal saydığımız mekanlar toprak altında. Bunlara sebep olanlar er ya da geç hak ettikleri gibi ceza alacaklardır. "



Reyhanlı'da boş zamanlarında çocuklarıyla vakit geçiren Nagıeb, "Dualarım Suriye'de savaşın bitmesi içindir. Türk halkıyla her zaman omuz omuza olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.