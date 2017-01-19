Suriyeli Eczacı Çocuklara Gönüllü Öğretmenlik Yapıyor

ÖZKAN BEYER - Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip Türkiye'ye sığınan eczacı Nur Hamso, Gaziantep'te Türk ve Suriyeli çocukların eğitim gördüğü Ensar Toplum Merkezi'nde öğrencilerin geleceği için gönüllü öğretmenlik yapıyor.



İç savaştan önce Halep'te eczacılık yapan 26 yaşındaki Hamso, iç savaşın başlamasının ardından tüm mal varlığını ülkesinde bırakıp Türkiye'ye sığındı.



Gaziantep'e gelen ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ensar Toplum Merkezi'nde gönüllü öğretmenlik yapmaya başlayan Hamso, Türk çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersi veriyor, Suriyeli ilkokul çağındaki öğrencileri yetiştiriyor.



Ülkesine döneceği günün özlemiyle yaşayan Hamso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'e gelmeden önce Suriye'nin Halep kentinde eczacı olarak çalıştığını belirtti.



Suriye'de savaş başladıktan sonra kentte kalmayı düşündüğünü ancak çok zorluklar yaşadığını dile getiren Hamso, "Varil bombaları ve füzeler çok fazla geliyordu. Halep'te maddi durumumuz çok iyiydi. Savaş başladıktan sonra kimsenin maddi durumu kalmadı. Kalmaya dayanamadık. O dönemde anne ve babam ile kardeşlerimi kaybettim. Bir süre Suriye'de kaldıktan sonra ailemin Türkiye'de olduğunu öğrenince küçük kardeşimle birlikte Gaziantep'e geldim." dedi.



Hamso, kente geldikten bir süre sonra Ensar Toplum Merkezi'nde gönüllü öğretmenlik yapmaya başladığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Benim geleceğim kayboldu ama buradaki çocukların geleceği kaybolmasın diye gönüllü öğretmen oldum. Onların geleceği kaybolursa çok kötü olur. Buradaki Suriyeli çocuklar bir savaş ortamından buraya geldiler. Burada daha güzel imkanlarda yaşıyorlar. Okulları ve evleri burada. Buradaki öğrencilerimden biri yanıma gelip 'Annemi kaybettim' diyor. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. İnşallah Suriye'ye dönmeyi düşünüyorum ama burada kaldığımız sürece zamanımızı heder etmek istemiyorum. Bu öğrencileri yetiştirmeliyiz. Her şeyin bilincinde olmalarını istiyoruz. Burada bu imkanları bize sağlayan Türkiye'ye, Büyükşehir Belediyesine ve Ensar Toplum Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum."



"İmkan verildiğinde topluma katkı sağlayabiliyorlar"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın da Ensar Toplum Merkezi'nde Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik etüt dersleri verdiklerini belirtti.



Merkezdeki eğitimlerin Suriyeli gönüllülerce verildiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"Bunun karşılığında da bir ücret talep etmiyorlar. Toplumsal kaynaşma ve uyuma çok önem veriyoruz. Şu anda Suriyeli öğretmenlerimiz ücretsiz bir şekilde hem Türk çocuklarına hem de Suriyeli çocuklara hizmet veriyorlar. Suriyeli öğretmenlerin burada gönüllü hizmet vermeleri bizim açımızdan çok önemli çünkü toplumda Suriyeliler sürekli olarak tüketen, potansiyelleri olmayan insanlar olarak görünüyor fakat biz burada şunları da gösteriyoruz: Suriyelilerin potansiyelleri var, bir mesleki geçmişleri var, imkan verildiğinde bu topluma katkı sağlayabiliyorlar. Bizler bunu göstermek için bu hizmeti önemsiyoruz."