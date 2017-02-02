Suriyeli Doktorlarda Beyaz Önlük Heyecanı

TEZCAN EKİZLER - Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje sayesinde yeniden beyaz önlüklerini giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.



İzmir'deki Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine gelen Suriyeli 18'i doktor 33 sağlık personeli, Türk doktor ve sağlık personellerince tercümanlar aracılığıyla eğitiliyor.



Temel hekimlik bilgilerinin yanı sıra gebe takibi, aşılama gibi birçok konuda eğitim alan Suriyeli doktor ve hemşireler, 1,5 aylık eğitimin sonunda Göçmen Sağlığı Merkezlerinde kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti verecek.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli hastalara daha önce sağlık hizmetlerini tercümanlar aracılığıyla Türk sağlık çalışanlarının verdiğini, bu proje sayesinde Suriyeli sığınmacılarla aynı dili konuşan doktor ve sağlık çalışanlarının kendi vatandaşlarına daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti vereceğini belirtti.



"Sadece Suriyeli vatandaşlara hizmet verecekler"



Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü proje sayesinde yeniden mesleğine dönme imkanının sağlandığını dile getiren Salnur, Türkiye'de yürürlükte olan aile hekimliği sistemini öğrettiklerini, doktor ve hemşirelerin ülkelerindeki branşlarına bakılmaksızın Aile Sağlığı Merkezi gibi hizmet verecek Göçmen Sağlığı Merkezlerinde görev yapacaklarını kaydetti.



Salnur, şöyle konuştu:



"Türkiye, Suriyeli sığınmacıların sağlığına çok önem veriyor. Göçmen Sağlığı Merkezinde bir ayda 2 bine yakın sığınmacıya sağlık hizmeti verdik. Bu eğitim sonrasında bu merkezde Suriyeli sağlık çalışanları görev yapacak. Suriyeli doktor ve hemşireler başvurularını bakanlığımıza yaptı. Aile hekimleri şeklinde Suriyelilere hizmet verecek olan sağlık çalışanlarının isimleri belirlendi. Türk doktorlar nasıl bizim vatandaşlarımıza hizmet veriyorsa onlarda Suriyeli vatandaşlara ülkemizin her tarafında hizmet verecekler. Bunu yine bakanlığımız belirleyecek."



Türkiye sayesinde yeniden doktor önlüğü giydi



Ülkesindeki savaştan kaçıp 2014 yılında ailesiyle Aydın'a yerleşen dahiliye uzmanı 41 yaşındaki Suriyeli Ahmet Bozan, 3 yıl sonra yeniden doktor önlüğü giymenin heyecanını yaşıyor.



Bozan, küçük yaşlardan bu yana doktor olmanın hayalini kurduğunu belirterek, "2003'te Halep Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2009'da dahiliye uzmanlığımı tamamladım. Ocak 2014'de Çobanbey'de çalışırken DEAŞ ilçemizi işgal etti, Türkiye'ye geldik. Her gün önlüğümü giyip steteskopu takabilmenin hayalini kurdum. Bize bu olanağı sağlayan Türk hükümetine ve herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Bozan, Türkiye'nin zor zamanlarında kendilerine sahip çıktığını, Sağlık Bakanlığının hangi kentte görev verirse versin seve seve gideceğini kaydetti.



"Türkiye bize sahip çıktı"



Suriye'de 15 yıldır doktor olan Khaled Kojak ise iç savaştan sonra Humus'tan sığındıkları Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını, mesleğini yeniden yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Suriyeli hastalarla Türk doktorlar arasında bazı iletişim sıkıntılarının yaşandığını, bu proje sayesinde o sorunların giderileceğine inandığını belirten Kojak, "Bize bu imkan verildiği için çok mutluyuz. Savaşın bitmesinin ardından ülkeme dönüp insanlarıma destek olmak istiyorum." dedi.



"Onlar gitti biz kaldık" diyorduk



Ülkesinde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Emel Elseyyid ise "Savaşta çok sıkıntı çektik ardından Türkiye'ye göç ettik. Eskiden geleceğimiz belli değildi. Avrupa'ya giden doktorları görünce 'onlar gitti biz kaldık' diyorduk. 3 yıl sonra doktor önlüğünü tekrar giydim. Çok mutluyum, ailem de çok mutlu." ifadelerini kullandı.



Uygulamadan memnun olan Suriyeli hastalar da hükümete teşekkür etti.



Savaştan kaçarak Şam'dan İzmir'e gelen 55 yaşındaki Ali Kemal Elden, yıllarca Türk sağlık çalışanlarının kendilerini tedavi ettiğini, aynı dili konuştukları Suriyeli sağlık çalışanlarıyla daha rahat anlaştıklarını ifade edere, bu projeyi hayata geçiren Türkiye'ye teşekkür etti.