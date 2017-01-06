Suriyeli Çocuktan Vali Karaloğlu'na Ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımıyla protez bacak takılan 13 yaşındaki Suriyeli Ali Hüseyin'i makamında kabul etti.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivil Düşünce Platformu üyeleriyle Vali Karaloğlu'nu ziyaret eden Ali Hüseyin, protez bacak sevincini Karaloğlu ile paylaştı.



Ali Hüseyin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaloğlu, Ali ve ailesine yardımlarda bulunan Sivil Düşünce Platformu üyelerine de teşekkür etti. Ali ile bir süre sohbet eden Karaloğlu, Ali'nin yarım kalan eğitime bir an önce başlamasını istedi.



Sivil Düşünce Platformu Başkanı Hidayet Gültekin de Zeytinköy'de ikamet eden Ali'nin hikayesini anlatarak, Ali'ye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yardımıyla protez bacak takıldığını kaydetti.