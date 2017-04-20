Suriyeli Çocuktan Örnek Davranış

ÇANAKKALE'de Suriyeli, 7 yaşındaki Muhammed Ahmedi, yolda bulduğu, içinde 120 lira para ve kredi kartları bulunan cüzdanı zabıtaya teslim etti. Cüzdan, belediye hoparlöründen yapılan anons ile sahibine ulaşılıp, teslim edildi.



Suriyeli Muhammed Ahmedi, bugün öğlen saatlerinde, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi Limaniçi Mevkii'nde, içinde 120 TL, 8 kredi kartı, uçak bileti, nüfus cüzdanı ve öğrenci kimlikler olan cüzdan buldu. Suriyeli çocuk, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırılması için Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Amirliği'ne getirerek, Zabıta Amiri Mehmet Gündüz'e teslim etti. Zabıta Amiri Gündüz, inceledikleri cüzdanın sahibinin İlayda Kıvrak olduğunu tespit etti. Belediye hoparlöründen anons yapılarak cüzdanın sahibi Kıvrak'a ulaşıldı. Üniversite öğrencisi İlayda Kıvrak, anonsu duyunca Belediye binasına geldi. Cüzdanını eksiksiz teslim alan Kıvrak, Muhammed Ahmedi'ye bu örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Çocuğun tutumundan etkilenen Belediye Zabıta Amiri Mehmet Gündüz ise Suriyeli çocuğu bu davranışı nedeniyle bir miktar harçlık vererek ödüllendirdi.



- Kkuyuçanakkale