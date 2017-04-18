Suriyeli Çocukların Referandum Coşkusu

16 Nisan referandumunun zaferle sonuçlanması Suriyeli çocukları mutlu etti. Referandum zaferini kutlayan Suriyeli çocuklar, halay çekerek, Erdoğan sloganları attı.



Ceylanpınar ilçe merkezinde yaşayan Suriyeli çocuklar, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kapalı semt pazarında bir araya gelerek referandum kutlaması yaptı. Müzik eşliğinde halayların çekildiği kutlamada sık sık "Erdoğan" sloganları atıldı. Suriyelilerin tertip ettiği kutlamaya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar, eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Atilla ve belediye meclis üyeleri katıldı. Suriyeli muhacirler Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya büyük ilgi gösterirken çocuklar "Başkan Atilla" sloganlarını da dillerinden düşürmedi.



Başkan Atilla, yaptığı konuşmada tertip ettikleri kutlamadan dolayı Suriyeli muhacirlere teşekkür etti. Başkan Atilla, "İlçemizde muhacir olarak yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz referandumda liderimiz, reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda başarılı çıkmasından dolayı bir kutlama düzenlemişler. Bizde duyduk ve onların bu kutlama merasimlerine iştirak ettik. Coşkulu bir şekilde 16 Nisan Türkiye'nin kurtuluş gününü kutluyorlar. Suriyeli kardeşlerimiz diyorlar ki; Erdoğan sadece sizin lideriniz değil, Erdoğan bizim de, Suriyelilerin de reisidir. Tüm ezilenlerin reisidir" diye konuştu. - ŞANLIURFA