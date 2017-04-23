Suriyeli Çocukların "Bayram" Coşkusu

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriyeli sığınmacı çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriyelilerin yaşadığı Malatya Beydağı Konaklama Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Suriyeli çocuklar İstiklal Marşı ve 23 Nisan'ı konu alan şiirler okudu.



Çocuklar daha sonra yaptıkları koreografiyle Türkiye haritası ve Türkiye yazısı oluşturdu.



Etkiliğin sonunda davul zurna eşliğinde halay çeken çocuklar, yapılan çeşitli yarışmalarla eğlendi.



Etkinliğe katılan Vali Mustafa Toprak da çocuklara hediyeler dağıttı.



Vali Toprak daha sonra çocukların hazırladığı resim sergisini gezdi.