Suriyeli Çocukların "23 Nisan" Coşkusu

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Suriyeli sığınmacı çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.



Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacının bulunduğu kentlerden olan Şanlıurfa'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda organizasyon yapıldı.



Etkinlikte, gönüllüler tarafından yüzü boyanan sığınmacı çocuklara oyuncak hediye edildi.



Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkılar söyleyip, oyun gösterileri sunan Suriyeli miniklerin, heyecanlı ve sevinçli olduğu görüldü. Etkinliğe bazı Türk aileler de çocuklarıyla katıldı.



UNHCR Bölge Sorumlusu Hüseyin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bayramını kutlama amacıyla organizasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.



Sağlanan destekler ölçüsünde sığınmacılara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Demir, "Çocuklarımız bugünü heyecanla bekliyor, iple çekiyordu. Sahnede danslar oldu, şarkılar söylendi, halaylar çekildi, oyunlar oynandı ve stantlarda da yüz boyama aktiviteleri yapıyoruz. Çocuklar güldükçe dünya gülecek bunu bildiğimiz için de çaba gösteriyoruz." diye konuştu.



Sığınmacılardan 10 yaşındaki Salime Ali de akranlarıyla güzel ve eğlenceli bir gün geçirdiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.