Suriyeli Çocuklardan 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Adıyaman'da, bulunan Suriyeli çocuklar coşkuyla kutladı.



Adıyaman Umut Geçici Umut Eğitim Merkezinde eğitim gören Suriyeli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Eğitim merkezi bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlandı. Etkinlikte Suriyeli öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sergilendi.



Düzenlenen etkinliğe Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, eğitim merkezi, yöneticileri, öğretmenler, Suriyeli öğrenciler ile öğrenci aileleri katıldı. - ADIYAMAN