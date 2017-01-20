Suriyeli Çocuklara Yönelik 1. Çocuk Şenliği Düzenlendi

"Türkiye'deki Suriyelilere Acil Yardım ve Eğitime Destek" Projesi kapsamında kurulan Eğitim Destek Merkezi tarafından dönem sonu etkinliği olarak çocuk şenliği düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1'inci dönem çalışmalarında 6-14 yaş aralığındaki 189 Suriyeli çocuğa yönelik 3 aylık Türkçe ve Arapça okuma yazma öğretimi programı tamamlandı.



Gökkuşağı Derneği ve Concern World Wide ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği Acil İnsani Yardım Komisyonu tarafından desteklenen "Türkiye'deki Suriyelilere Acil Yardım ve Eğitime Destek" Projesi kapsamında, üç dönemde toplam 600 çocuğa Türkçe ve Arapça okuma yazma öğretimi yapılması hedefleniyor.





Concern World Wide Türkiye Temsilcisi Yusuf Al Jogazi, projede Türkçe ve Arapça okuma yazma konusunda sadece akademik eğitim verilmediğini, çocukların sosyal yaşamlarını da renklendirecek, yaşadıkları ağır travmanın etkilerini rehabilite edecek çalışmaların yapılacağını ifade etti.



Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda, Jogezai, Suriyeli Aileler adına Yenilik Eğitim Kültür Derneğinden Ahmed Sellum ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyelilerin eğitiminden sorumlu Şube Müdürü Ramazan Kurkut, birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından tanıtım filmi gösterimi ile başlayan şenlik, şiir dinletisi, müzikli oyunlar ve tiyatro gösterileri sergilendi.



Program sonunda "Hayalden Gerçeğe Atılan Adımlar" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.





Programa Eğitim Direktörü Murat Alemdar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bazı kurum müdürleri ile Suriyeli aileler katıldı.