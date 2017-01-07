Suriyeli Çocuklara Yardım

Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler Derneğinin ev sahipliğinde, Kanadalı Türk şirketi Zgemi'nin desteğiyle Suriyeli 3 bin çocuğa oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.



Sultanbeyli Mülteciler Toplum Merkezinde gerçekleştirilen yardım programına, Zgemi şirketini temsilen Filiz Özmısır Yenilmez, Kanada Liberal Parti Milletvekili Ahmed Hussen ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile Suriyeli aileler katıldı.



Kanadalı Milletvekili Ahmed Hussen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başka ülkeler sınır kapılarını kapatırken, Türkiye'nin 3,5 milyon sığınmacıyı barındırmasının çok onurlu ve saygı duyulması gereken bir davranış olduğunu söyledi.



Hussen, Kanada'ya mülteci statüsünde giriş yapan herkesin sonunda vatandaşlığa geçirildiğini belirterek, "Mültecileri ülkeye entegre etmek açısından, onları ülkenin bir parçası haline getirip üretici olmaları için vatandaşlık yolunda ilerlemeleri önemlidir. Şu anda Türkiye'nin bu konuda çalışmaları olduğunu da biliyorum. Umarız bu hukuki olarak da kağıda dökülür, bu hem ülke adına hem de mülteciler adına çok önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.



Keskin ise Suriye'den Türkiye'ye göçlerin başladığı andan itibaren, Sultanbeyli Belediyesi'nin olaya insani bir yaklaşımla bakarak çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Keskin, Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sığınmacı kelimesinin kullanılmasını da doğru bulmadığına değinerek, "Sığınmacılar kelimesini doğru bulmuyorum, onlar bizim kardeşimiz. Geçmişte birlikte yaşadık, düşmanlarımıza karşı birlikte savaştık" diye konuştu.



Yenilmez de Suriyeli sığınmacılar konusunda dünyanın Türkiye'den öğreneceği birçok şey olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Kanadalı dostlarımız Türkiye'yi bizden duymak istiyorlar biz orada aktif olduğumuz için. Suriyeli mültecilerle ilgili biliyorsunuz sorunlar yaşandı, sosyal medyadan çok paylaşımlar oldu. İnsanlar hep bir şeyler yapmak istedi ve yapamadıkları için bu konuda kendilerini çok ezik hissediyorlar. Bizim de Türkiye'ye geldiğimizi duyunca böyle bir projeye ima atmamızı istediler. Biz de buna öncülük yaptığımız için çok mutlu olduk." dedi.