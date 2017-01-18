Suriyeli Çocuklara Elma, Hurma ve Keçiboynuzu

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak. Kızılay Derneği Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, 5 ton elma ile 6 bin kutu keçiboynuzu ve hurmanın Geçici Eğitim Merkezleri'ne teslim edildiğini söyledi. Horoz, ayrıca, elma, keçiboynuzu ve hurmanın 2 gün içerisinde, yaklaşık 10 bin Suriyeli öğrenciye dağıtılacağını kaydetti. - Hatay