HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak. Kızılay Derneği Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz, 5 ton elma ile 6 bin kutu keçiboynuzu ve hurmanın Geçici Eğitim Merkezleri'ne teslim edildiğini söyledi. Horoz, ayrıca, elma, keçiboynuzu ve hurmanın 2 gün içerisinde, yaklaşık 10 bin Suriyeli öğrenciye dağıtılacağını kaydetti. - Hatay
Suriyeli Çocuklara Elma, Hurma ve Keçiboynuzu
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Kızılay Derneği tarafından bağışçıların gönderdiği elma, keçiboynuzu ve hurma, Suriyelilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerindeki öğrencilere dağıtılacak.
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