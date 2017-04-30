Suriyeli Çocuklar, Şiirle 3 Dilde Barış İstedi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliğinde Suriyeli minik öğrenciler, yazıp söyledikleri, 'Ölmek istemiyorum, bana bir şans verin' şiiri ve şarkılarıyla barış istedi.



Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören, Yunanistan, Gambiya, Karadağ, Kırım, Kosova, Makedonya, Suriye, Tacikistan, Botswana, Mısır ve Afganistanlı öğrencilerden oluşan Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri bu yıl 10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliği düzenledi. Öğrenciler açtıkları stantlarda giydikleri ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle ziyaretçilere, ülkelerine ait süs eşyalarını tanıtıp, broşür dağıttı.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleri ile birlikte geldikleri Edirne'de çeşitli okullarda eğitim alan Suriyeli öğrenciler ise kendileri yazdıkları şiirleri Türkçe, Arapça ve İngilizce okuyup, barış çağrısında bulundu. 'Ben bir çocuğum yaşamak istiyorum. Bana bir şans verin. Hayat çok zordu, çocuklar ölüyordu. Savaş her yerde. Bana bir şans verin. Bir şans verin. Lütfen lütfen bir şans verin' şiirini okuyan öğrenciler, izleyenleri duygulandırdı. Suriyeli çocuklar daha sonra ise el ele tutuşarak, 'Hayat bayram olsa' şarkısını dans ederek seslendirdi.



'TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUZ'



Suriye'nin başkenti Şam'dan ailesi ile birlikte gelen 12 yaşındaki Nama Tadburg, Türkiye'de çok mutlu olduklarını söyledi. Büyüdüğünde Türkiye'de doktor olmak istediğini belirten Tadburga, "Savaştan geldik, burada çok mutluyum. Büyüdüğümde göz doktoru ve ressam olmak istiyorum. Türkiye'de çok eğleniyorum ve burada kalmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek istemiyorum" dedi.



Suriye 11 yaşındaki Buşra Sanam, Türkiye'de kalarak doktor olmak istediğini dile getirdi.



- Edirne