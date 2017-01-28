Suriyeli Çocuklar İzmir Cup'ta

ALTINORDU tarafından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen U12 İzmir Cup elemelerine katılan Suriyeli çocuklar, futbol sayesinde hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Suriye'deki savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Mardin'e yerleşen minik kramponlar, oluşturulan karma takım ile İzmir Cup'ta mücadele ediyor.



Mardinli çocuklarla el ele vererek bir takım oluşturan 12 yaşındaki Suriyeli çocuklar, ilk karşılaşmada Çaycuma Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilseler de iddialı olduklarını söylediler. Minik futbolcular, "Hedefimiz ilk 4'e girerek Avrupa'nın güçlü takımlarıyla U12 İzmir Cup'ta mücadele etmek. Futbolun gücü sayesinde sesimizi tüm dünyaya duyuracağız" dediler.



- İzmir