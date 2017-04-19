Suriyeli Çocuklar Daha Sağlıklı Eğitim Mekanlarına Kavuşacak"

ÖZKAN BEYER - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Suriyeli çocukları, sağlıklı eğitim mekanlarına kavuşturma zorunluluğu ortaya çıktığını belirterek, "Bunun gereği olarak bu geçici eğitim merkezlerini peyderpey 2018-2019 öğretim döneminde tamamen dönüştürmüş olacağız." dedi.



Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimde Türk çocuklarının yanında Suriyelilerin de sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.



Türkiye genelinde 833 bin Suriyeli çocuğun okul çağında olduğunu hatırlatan Altunel, bunlardan 503 binin okullaştırıldığını dile getirdi.



Suriyeli çocuklara hem geçici eğitim merkezlerinde hem de Türk okullarında eğitim verdiklerini anımsatan Altunel, "Türk çocuklarıyla eğitim imkanı sağlıyoruz. Geçici eğitim merkezleri, daha önce geçici bir süreç için oluşturulmuş merkezlerdi. Suriyeliler 3-5 yıl içerisinde geri dönecekler mantığıyla hazırlanmış mekanlardı. Bunların tamamına yakını son derece sağlıksız ortamlardı. Eğitim ortamı değil, okul da değildi." dedi.



Altunel, bu çocukları, okul ortamlarına kavuşturmak için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Suriyeli çocukları, artık sağlıklı eğitim mekanlarına kavuşturma zarureti hasıl olmuştur. Bunun gereği olarak bu geçici eğitim merkezlerini peyderpey 2018-2019 öğretim döneminde tamamen dönüştürmüş olacağız." ifadesini kullandı.



Suriye'de barışın hakim olmasını dileyen Altunel, savaşın bitmesiyle bu kişilerin ülkelerine döneceğine işaret etti.



Geçici eğitim merkezlerinde görevli Suriyeli öğretmenlerin "Açıkta kalır mıyız?" endişesi taşıdığını aktaran Altunel, "Kesinlikle böyle bir şey söz konuşu olmayacak. Suriyeli çocuklarımızı, okullarımıza aldığımız zaman bu çocuklara Arapça eğitim vermeye devam ediyoruz. Kendi lisanlarını, yarın kendi ülkelerine döndükleri zaman konuşacakları, yaşayacakları, hayatta kullanacakları dili de unutmamaları adına kendi dillerinde eğitim vermeye devam edeceğiz. Onlar için de dolayısıyla bir tehlike söz konusu değil. Bundan emin olabilirler." diye konuştu.



"Kendi harçlıklarını Suriyeli çocuklarla paylaşıyorlar"



Suriyeli çocuklarla Türk çocukların kaynaştığına dikkati çeken Altunel, şunları söyledi:



"Yakın bir zamanda Batılı bir heyetle Avrupa Birliği delegasyonunda yaptığım toplantıda, oradaki katılımcılara aynen şunu sormuştum, 'Sizin çocuklarınızın okullarında, sizin çocuklarınızla beraber, bir başka ülkenin vatandaşı, çocuğu gelmiş olsa hatta sınıfını paylaşmış olsa ne yapardınız?' Bize insanlık dersi vermeye çalışan Batılıların temsilcilerinin ifade ettiği şey şuydu, 'Kesinlikle bunu kabul etmeyiz.' diyordu. İnanın bizim velilerimiz, öğretmenlerimiz, bizim çocuklarımız kendi harçlıklarını Suriyeli çocuklarla paylaşıyorlar, kendi sınıflarını paylaşıyorlar. Bu konuda bir problem de çıkarmıyorlar. Çocuklarımız, Suriyeliler ile büyük bir kardeşlik içerisinde eğitim öğretimlerine devam ediyor."