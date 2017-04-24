Suriyeli Çocuklar 23 Nisan'ı Kutladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde kalan Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarla birlikte kutladı.



Kamp Eğitim Koordinatörlüğü ve Türk Kızılayı tarafından, konteyner kent içerisindeki futbol sahasında düzenlenen program, Suriyeli çocukların Türkçe şiir ve şarkı söylemesiyle başladı.



Türk ve Suriyeli öğrencilerin hazırladıkları dans ve tiyatro oyunlarının sahnelendiği programda, çocuklar, "Birlikteyiz" yazılı pankart da açtı.



Çuval, balon patlatma, sandalye kapma, yoğurt yeme gibi yarışmaların da yapıldığı etkinlik sonunda dereceye girenlere Yayladağı Kaymakamlığı tarafından hediye dağıtıldı.



Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, tüm çocukların bayramını kutlayarak, programda emeği geçen Türk ve Suriyeli öğretmenlere teşekkür etti.



Programı, Türk ve Suriyeli çok sayıda aile izledi.