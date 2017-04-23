Suriyeli Çocuk Dilenciler Kavşakları Mesken Tuttu

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak büyük umutlarla Türkiye'ye gelen Suriyeli'lerin bir bölümü, dilenerek yaşamlarını sürdürüyor.



Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde kiraladıkları harabe evlerde yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelerin özellikle kadın ve çocukları kaşvakları mesken tuttu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu Doğubayazıt- Ağrı, Iğdır ve İran yolu kavşağındaki uluslararası karayolu üzerindeki kavşakta yanan kırmızı ışıkla birlikte araçların önüne fırlayan dilenciler hayatlarını tehlikeye atıyor. Zabıta ve polisin sık sık uyardığı Suriyeli dilenciler kimseden korkmuyor. Sığındıkları Türkiye'de dilenmekten başka çarelerinin olmadığını ifade eden Suriyeliler, "Oturduğumuz harabe evlere en az 150 ila 200 lira arasında kira veriyoruz. Dondurucu soğuklarda bile o evlerde kaldık. Bize kimse iş de vermiyor. Verseler de çok ağır işi ucuza yaptırmak istiyorlar. Aç kalmamak için mecburen dilencilik yapıyoruz" dedi.



- Doğubayazıtağrı