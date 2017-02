Suriyeli Çocuğun Kasten Çıkardığı Yangın Hayatlarını Yaktı

KAHRAMANMARAŞ'ta geçen yıl, topladığı sebze- meyve kasalarını ateşe vererek çıkan kargaşadan yararlanıp çevredeki işyerlerinden hırsızlık yapan Suriyeli 13 yaşındaki M.E., 1 işyeri ile 1 otomobilin tamamen, 6 işyerinin kısmen yankasına neden oldu. Yakalanan M.E. sorgusunda, yangın çıkarıp herkesin o tarafa gitmesini sağlayarak işyerlerini soymayı planladığını itiraf etti. M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yangında zücaciye dükkanı tamamen yanan 3 çocuk annesi Neslihan Gök, mahkemede tespit davası açıp 241 bin 905 lira zararı olduğunu belgeledi. Zararının karşılanması için başvurduğu resmi kurumlardan olumsuz yanıt alan Neslihan Gök, "Suriyeli çocuğun hırsızlık yapmak için çıkardığı yangın hayatımızı alt üst etti" dedi.



Şazibey Mahallesi'nde 27 Temmuz 2016'da meydana gelen olayda Suriyeli M.E., Yeni Hal'in bulunduğu bölgeye hırsızlık yapmaya gitti. Daha önce de aynı bölgede hırsızlık yaptığı ortaya çıkan M.E., topladığı sebze ve meyve kasalarını üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında Neslihan Gök'e ait zücaciye dükkanı ile Mehmet Fidan'a ait park halindeki otomobil tamamen yanarken, 6 işyerinde de kısmi zarar oluştu.



'YANGINDAN FAYDALANARAK HIRSIZLIK YAPTIM'



Olayın ardından polis, yangını çıkaran M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, "Sebze halindeki iş yerlerinde hırsızlık yapmaya karar verdim. Sebze halinde bulunan kasaları toplayıp benzin dökerek yaktım. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine, depolara ve arabalara sıçradı. Ben de bundan faydalanarak birkaç tane iş yerinden hırsızlık yaptım. Yaptığımdan pişmanım" dedi. M.E., sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



YANAN İŞYERİNDE 241 BİN LİRA ZARAR



Yangında zücaciye dükkanı tamamen yanan 3 çocuk annesi Neslihan Gök'ün talebi üzerine Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tayin edilen bilirkişi, iş yerinde yaptığı incelemede zararın 241 bin 905 lira olduğunu tespit etti. Eşi Yalçın ve çocuklarıyla ayakta durmaya çalışan Neslihan Gök, borçla aldığı zücaciye ve hediyelik eşyalarla tekrar iş hayatına devam etmeye çalıştığını söyledi. İşyerinin Suriyeli bir çocuk tarafından kasten yakıldığını belirten Gök, 13 yıldır düzenli olarak vergisini ödeyen esnaf olduklarını, yangın sonrası zararının karşılanması için devletin ilgili birçok kurumuna başvurduğunu söyledi.



'BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK BANA DA SAHİP ÇIKILSIN'



Onikişubat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2 bin 500 liralık yardımı dışında diğer kurumlardan olumlu sonuç alamadığını belirten Gök şunları söyledi:



"Ben hakkım olanı, çocuklarımın rızkı olanı kimseye yedirmeyi düşünmüyorum. Ben hakkım olanı istiyorum devletimden. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu konuya duyarsız kalmayacağını, Suriyelilere duyarlı olduğunu bildiğim için kasten ve bilerek yapılmış bir şeyde, ben bir Türk vatandaşı olarak bana da sahip çıkacaklarına kesinlikle inanıyorum. Bana sahip çıkılmasını istiyorum. Kimseden sadaka istemiyorum, hakkım olanı istiyorum."



'OĞLUM LİSEYİ BIRAKTI, KIZIM ÖSS'DE TERCİH YAPMADI'



Yangın nedeniyle hayatlarının altüst olduğunu belirten Gök, maddi zararın dışında manevi olarak da çok etkilendiklerini dile getirerek şöyle devam etti:



"İşyerim yandıktan sonra oğlum bize destek olmak için liseyi bıraktı, kızım ise üniversite tercihi yapmadı. Bunun sorumlusunu arıyorum. Dükkan yandıktan sonra bizim canımız yanıyordu, üzgündük. Dükkan yanınca biz tercih yapılacağını tamamen unutmuşuz ve sonradan aklımız başımıza geldiğinde kızım çaresizlik nedeniyle tercih yapmadığını söyledi. Son olarak zararımın karşılanması için başvurduğum AFAD'dan da red cevabı aldık. Ben Türk vatandaşıyım ve bunu hak etmiyorum. Bana sahip çıkılması için Suriyeli olmam mı gerekiyor? Benim sesimi duysunlar artık. 241 bin 500 lira zararım ve 100 bin liradan fazla da borcum var. Dükkan sahibim de şimdi işyerini boşaltmamı istiyor. Bu Suriyeli gelip benim hayatımı mahvetti ve ben eski günlerimi geri istiyorum."



Aynı yangında otomobili tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Mehmet Fidan da mağdur olduğunu söyledi. Yanan aracını hurdacıya 500 liraya sattığını belirten Fidan, "Yangında 20 bin lira zararım oluştu. Devletimizden, büyüklerimizden zararımızın karşılanmasını istiyoruz, mağduruz. Nereye başvurduysam kapılar tersine döndü" dedi.



DAHA ÖNCE DE ÇALDI, SERBEST BIRAKILDI



Aynı yangında iş yeri zarar gören hırdavatçı Seçkiner, yangını çıkaran Suriyeli M.E.'nin olaydan birkaç ay önce iş yerinden 12 bin lirasını çaldığını belirterek, "O zaman da yakalandı ve serbest bırakıldı. Sonra da gelip yangını çıkarıp tüm esnafı mağdur etti. Yangında 10 bin lira zararımız oldu" dedi.



