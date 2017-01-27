Suriyeli Çift, Yaşamlarını Engelli Üç Çocuğuna Adadı

ÖMER YASİN ERGİN - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Diyarbakır'a yerleşen Hişam Musalli ve Nur Kamend çiftinin 3 engelli çocuğuyla verdiği yaşamı mücadelesi, görenlerin yüreğini burkuyor.



Suriyeli çiftin dünyaya gelen 4 çocuğundan Muhammed Nur (13), Tahir (12) ve Hamza'nın (7) doğuştan görme, konuşma, duyma ve bedensel engelli olması, aileye maddi ve manevi sıkıntılar yaşattı.



Uzun yıllar çocuklarının bakımı için mücadele veren ailenin hayatı, ülkelerinde yaşanan savaşla tam bir çıkmaza girdi. Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Diyarbakır'a yerleşen çift, yaşamlarını engelli üç çocuğuna adadı.



Bir taraftan çocuklarının yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgilenen baba Musalli, sokaklardan kağıt toplayarak da ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.



Çocuklarını Suriye ve Türkiye'deki doktorlara götürmelerine rağmen tedavilerinin mümkün olmadığını öğrenen baba Musalli ve anne Kamend, çocuklarıyla imkanları ölçüsünde ilgileniyor.



Savaş öncesi Halep'te inşaatlarda çalışan baba Musalli, eşiyle 14 yıl önce evlendiklerini ve 4 çocukları olduğunu anlattı.



Ailesinden de gelen yardımlarla üç engelli çocuğuna bakmaya çalıştığını vurgulayan Musalli, ülkesindeki savaştan sonra kaçarak Diyarbakır'a yerleştiklerini söyledi.



Çocuklarının engelli ve sürekli bakıma muhtaç olması nedeniyle düzenli bir işte çalışamadığını bu nedenle de kağıt toplayarak ailesinin geçimini ve çocuklarının bakımını sağlamaya çalıştığını dile getiren Musalli, şunları kaydetti:



"Çocukların bütün bakımlarını eşimle yapıyoruz. Sabahtan kalkıp çocukların temizliğini yapıyoruz, altlarını değiştiriyoruz. Anneleriyle ellerimizle yemeklerini yediriyoruz. Ne zaman dışarı çıksalar çok mutlu oluyorlar çünkü havayı hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Onları parka götürmek istiyorum ama 3 çocuğu birden nasıl götüreyim? Her gün şükrediyorum çünkü bu Allah'ın imtihanıdır. Onları çok seviyorum ve hiç kızmıyorum, karışmıyorum. Peygamberimiz 'Allah bir insanı severse onu farklı sebeplerle imtihan eder' diyor. Ben de sürekli şükrediyorum çünkü bu dünya boştur ben mükafatını ahirette bekliyorum."



Çocukların uyku saatinin düzenli olmadığını, bazen gündüz bazen de gece uyuduklarını belirten Musalli, birinin uyuduğu sırada diğerinin kalktığını, bu nedenle sürekli başlarında nöbette olduklarını söyledi.



Ülkesindeki savaşın sona ermesini istediğini, akrabalarını çok özlediğini dile getiren Musalli, "Türkiye'den memnunum ancak geçimimi sağlayamıyorum. Günde 15 veya 20 lira kazanabiliyorum. Ev kirası, bez, yemek gibi birçok sorun var ve kazandığım para onlara yetmiyor." ifadelerini kullandı.



Musalli, bazı hayırsever derneklerin de yardımlarıyla çocuklarına baktığını belirterek, bu konuda hayırseverlerden destek beklediğini sözlerine ekledi.