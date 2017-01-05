Suriyeli Bin Çocuğa Kıyafet ve Ayakkabı Yardımı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyeli bin yetim çocuğa kıyafet, ayakkabı ve battaniye yardımı yapıldı.



Türk Hava Yolları (THY) personelinden oluşan "Widen Your Heart (Aç Kalbini)" gönüllüleri, merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ile Gezgin Gurmeyiz üyelerince temin edilen yardımlar, çocuklara dağıtıldı.



Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç, dağıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Suriyeli çocukların yanında olduklarını söyledi.



Reyhanlı'daki Suriyeli yetim çocuklara kıyafet, ayakkabı ve battaniye getirdiklerini anlatan Tunç, "Gönüllü arkadaşlarımız bin çocuğa, getirdikleri malzemeleri elden teslim etti." dedi.



"Aç Kalbini" gönüllüsü Şeyda Fındık da Suriyeli çocukların yaralarını sarmak için geldiklerini belirtti.



Türkiye ve dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle dertlendiklerini dile getiren Fındık, "Gönüllü grubumuz 3 yıl önce kuruldu. Ekibimiz geçen yıl 20 bin çocuğa yardım ulaştırdı. Daha fazla çocuğa ulaşmak için gayretlerimiz sürüyor. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Bu arada, yardımları alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.