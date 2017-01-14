Suriyeli Ailenin Kaldığı Evde Yangın

Tokat'ta Suriyeli sığınmacı bir ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında ailenin 4 ferdi dışarı çıkarak canlarını zor kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Sulusokak Caddesi Birinci Sokak'ta Suriyeli Rahim Hamid (32), eşi ve çocuklarının yaşadığı iki katlı ahşap binanın üst katında yangın çıktı. Sobadan perdelerin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında Rahim Hamid, eşi Müfide, çocukları Zeynep (6), Abdurrahman (4) ile birlikte dışarı çıkarak canlarını zor kurtardı.



Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği evde çıkan yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi. Hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını evde kiracı olarak kalan Suriyeli aile üzüntülü gözlerle izledi. Kış ayında evsiz ve eşyasız kalan aile çaresizlik yaşadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT