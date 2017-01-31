Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Suriyeli ailelerin desteklenmesi" projesi kapsamında Şehzadeler Belediyesi ile İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Manisa'daki ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye 3 bin 500 koli gıda yardımı yaptı.



Şehzadeler Belediyesine ait şantiyede gerçekleştirilen dağıtım programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente sığınan 500 aileye yapacakları yardımın bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağını söyledi.



Yardımın imkanlar dahilinde süreceğini belirten Demir, "Gönül istiyor ki Suriye'de ki savaş bir an evvel bitsin ve bu savaş mağduru kardeşlerimiz ülkelerine dönerek huzur içerisinde yaşamlarını sürdürsün. Ancak bu savaş devam ettiği müddetçe bizim tarihsel misyonumuz gereği bu savaş mağdurlarına sahip çıkmamız gerekecek." diye konuştu.



81 ilde yardımlar yapılıyor



Dağıtım programında konuşan Türk Kızılayı Proje Sorumlusu Semih Paslı ise Türkiye'nin 81 ilinde Suriyeli savaş mağdurlarına Türk Kızılayı tarafından yardım yapıldığını söyledi.



Paslı, "Türk Kızılayı tarafından yürütülen Suriyeli ailelerin desteklenmesi projesi kapsamında Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı illerde yardımlar devam ederken diğer illerimizde de çalışmalar yapılmaktadır.



Projemizin amacı 125 bin Suriyeliye ulaşmaktır. İhtiyaç sahiplerine gıda, hijyen, bebek malzemeleri ve battaniye gibi insani yardım malzemeleri dağıtılmaktadır." dedi.



İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Necmettin Okumuş ise yardım çalışmalarının süreceğini söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere yardım kolileri dağıtıldı.