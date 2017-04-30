Suriyeli Acemi Hırsız 20 Metrelik Asansör Boşluğuna Düştü

Olay saat 16:00 sıralarında merkez Seyhan bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, bir iş hanının çatısından pazar olması nedeniyle kapalı olan bir tekstil firmasının 4 katlı binasının çatısına geçti.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Hırsızlık amacıyla asansör boşluğundan binaya girmek isteyen Suriyeli, dengesini kaybedince asansör boşluğuna düştü. 20 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Yaklaşık 20 metreden beton zemine çakılan ve yaralanan Suriyeli, bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi asansör boşluğundan ses geldiğini duyup kapıyı açtığında yaralı Suriyeliyi görünce güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Suriyeli'yi güçlükle asansör boşluğundan çıkardı. Suriyeli hırsız, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.