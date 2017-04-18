Suriyeli 3 Genç Kulübede Ölü Bulundu

Konya'da Suriyeli 3 genç, kaldıkları kulübede ısınmak için tenekenin içinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin yakınındaki kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Cuma El Kürdi (18) ve yanında bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen iki arkadaşı, üç gün önce kalacak yeri olmadıklarını söyleyerek çevre yolu üzerinde bulunan iş yerine geldi. İş yeri sahiplerinin kulübede kalabileceklerini söylemesi üzerine burada kalmaya başlayan üç arkadaş dün akşam tenekenin içinde kağıt, tahta ve mdf parçaları yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işçiler, kulübede hareketsiz şekilde yatan üç kişiyi görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından üç arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ve cumhuriyet savcısı gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden üç Suriyelinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Mustafa Beşer - Uğur Sarı / İHA)