Suriyeli 2 Uyuşturucu Kuryesi 762 Hapla Yakalandı

Kayseri'de yolcu otobüsünde 762 uyuşturucu hapla yakalanan Suriyeli 2 kurye tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde, yabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Kayseri girişinde durdurulan otobüsteki Suriye uyruklu İ.E. ve H.İ'nin üst aramasında 762 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüphelilerden H.İ'nin, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı için sahte kimlik taşıdığı da tespit edildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.