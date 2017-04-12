Suriyeli 100 Kişilik Grup El-Bab'a Döndü

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Kilis'e sığınan 100 kişilik Suriyeli grup, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab'a geri döndü.



Suriye'deki savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası Halep'in El-Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor. Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi. - ŞAM