Suriye Yönetimi Katliamlardan Vazgeçmeyecektir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "5-6 yıldan beri masum insanları katleden Suriye yönetiminin katliamdan vazgeçeceğine inanmıyorum" dedi.



Denizli'de referandum çalışmaları yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mikro kredi kullanan girişimci kadınlarla kahvaltı programında buluştu. ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendiren Bakan Zeybekci, "ABD'nin vurması bir anlam ifade eder, ama bundan sonraki katliamları önleme etkisi olur mu, ben zannetmiyorum. Suriye yönetiminin tamamen katliamdan vazgeçeceğini, masum insanları katletmekten vazgeçeceğini zannetmiyorum. Bunu ciddi engelleyici bir etkisini olacağını zannetmiyorum" dedi.



(Medeni Topaloğlu / İHA)