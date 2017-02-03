Suriye'ye Yardımlar Sürüyor

Türk Kızılayı, Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfı tarafından, Halep'in Daret İzze bölgesiyle Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na insani yardım malzemesi gönderildi.



Avrasya Vakfının Suriye Yardım Koordinatörü Abdurrahman Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi.



Suriye'de yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Dede, hayırseverlerin hazırlanan 64 bin parça kıyafet ve 100 gıda kolisini Halep'in Daret İzze bölgesinde hayatlarını sürdüren Suriyeli ailelere gönderdiklerini kaydetti.



Dede, yardımlar nedeniyle hayırseverlere teşekkür etti.



Öte yandan Türk Kızılayı tarafından temin edilen 2 tır dolusu yardım insani yardım malzemesi Yayladağı ilçesine geldi.



İçerisinde su, kahvaltılık, kıyafet, battaniye, sebze, bebek maması ve kuru gıdanın yer aldığı yardımlar, insani yardımların geçişi için açılan Güveççi sınırından Suriye tarafına aktarıldı.



Yardımların, Türkmendağı ile sınır hattına kurulan çadırlara dağıtılacağı öğrenildi.